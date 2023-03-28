Город в Миссисипи мобилизует добровольцев и открывает передвижной госпиталь после того, как торнадо убило 26 человек

Около 26 человек погибли в результате мощного смерча, который пронесся по району и городу с населением 1900 человек в пятницу вечером, разрушив многие из 400 домов, ломая стволы деревьев, как ветки, и отбрасывая автомобили, как игрушки.



"Стихийное бедствие такого масштаба в таком маленьком городке, где все расположено близко друг к другу, люди до сих пор находятся в шоке", - сказал Брэд Брэдфорд, представитель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Шарки.



По его словам, в понедельник утром бригады работали над восстановлением городской службы 911 и электричества. По данным сайта Poweroutage.us, около двух пятых из 1900 домов и предприятий округа остались без электричества в понедельник утром.



Чиновники также занимались организацией добровольных бригад по очистке территории, поставкой пожертвованных материалов, таких как вода, и направлением семей Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях и ресурсов Красного Креста.



Они также создавали мобильный госпиталь после того, как была повреждена муниципальная больница Шарки-Иссакена.