Чистая прибыль за октябрь-декабрь составила 7,3 млрд юаней ($1,06 млрд) против 602 млн юаней годом ранее. За весь 2022 год чистая прибыль выросла на 446% до 16,6 млрд. юаней, сообщила компания, которая на 12% принадлежит Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Маржа валовой прибыли для автомобилей и сопутствующих товаров, на которые приходится 77% общего дохода BYD в 2022 году, выросла до 20,4%, что значительно лучше, чем 3,7% в 2021 году.
Благодаря серии подключаемых гибридов и чистых электромобилей Dynasty и Ocean, BYD, похоже, собирается обогнать Volkswagen, который был самым продаваемым брендом легковых автомобилей в Китае в прошлом году. BYD, однако, забрал эту корону в феврале второй месяц подряд.
BYD также обогнала Tesla Inc в продажах электромобилей в Китае, составив 41% продаж так называемых новых энергетических автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке за первые два месяца этого года. На долю Tesla, напротив, пришлось 8%.
Прибыль компании по производству электромобилей BYD в 4 квартале выросла в 11 раз
Китайский гигант по производству электромобилей BYD Co Ltd сообщил о 11-кратном увеличении прибыли в четвертом квартале, поскольку компания расширила свое лидерство на внутреннем рынке благодаря широкому ассортименту продукции.
Чистая прибыль за октябрь-декабрь составила 7,3 млрд юаней ($1,06 млрд) против 602 млн юаней годом ранее. За весь 2022 год чистая прибыль выросла на 446% до 16,6 млрд. юаней, сообщила компания, которая на 12% принадлежит Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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19:19
Иван Ободов
Аэропорт Бен-Гурион отменяет вылеты из-за забастовки против судебной реформы
Главный международный аэропорт Израиля имени Бен Гуриона отменил сегодня взлеты самолетов после того, как работники объявили забастовку в рамках широкомасштабного протеста против противоречивой судебной реформы.
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