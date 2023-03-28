Мощный техасский шторм, вызвавший смертоносные торнадо и град размером с бейсбольный мяч

Торнадо был одной из составляющих сильных штормов в Техасе и Оклахоме.

Окружающая среда была наполнена влагой, а на неустойчивую атмосферу наложилась система низкого давления. Первоначально компьютерное моделирование показало, что бури вызовут только сильный ветер. Однако ситуация быстро обострилась.

"Повреждения здания Bank One Building (ныне известного как The Tower) в центре Форт-Уэрта в результате торнадо 2000 года". Любезно предоставлено Википедией



Первые два предупреждения о торнадо были объявлены в 14:53 для районов южной Оклахомы и северо-центрального Техаса.



Первый зарегистрированный торнадо обрушился на Монтегю, округ в Техасе. Он был зарегистрирован как F0 по шкале Фуджиты. Торнадо повредил передвижной дом, а град из той же суперячейки посыпал автомобили.