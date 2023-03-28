«Джон Уик: Глава 4» возглавил кассовый сбор с 73,5 миллионами долларов

Фильм компании Lionsgate, в котором Ривз играет роль неохотного, но не совсем неохотного убийцы Джона Уика, превзошел ожидания и премьерные уик-энды предыдущих фильмов франшизы.

С момента дебюта в 2014 году фильма "Джон Уик" (14 миллионов долларов в премьерные выходные), серия фильмов режиссера Чада Стахелски увеличивала продажи билетов с каждым продолжением.

Сиквел 2017 года собрал 30,4 млн долларов, а третья часть, "Парабеллум", дебютировала в 2019 году с 56,8 млн долларов.



Предполагаемые продажи билетов в пятницу-воскресенье в кинотеатрах США и Канады, по данным Comscore. Окончательные цифры будут известны в понедельник.