Парагвай защищает в Вашингтоне свои политические и коммерческие отношения с Тайванем

Эти отношения "не просто политические", а "основанные на торговле и инвестициях", сказал Арриола в интервью EFE.



Министр иностранных дел, находящийся с визитом в Вашингтоне, подчеркнул, что отношения его страны с островом, на суверенитет которого претендует Пекин, не прерываются уже 65 лет.



Его слова прозвучали в тот же день, когда другая латиноамериканская страна, Гондурас, объявила, что она дала Тайваню 30 дней на закрытие своего посольства в Тегусигальпе после разрыва дипломатических отношений между двумя странами с 1941 года, как сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел Гондураса Тони Гарсия.



Правительство Гондураса приняло это решение после того, как Тайвань отклонил его просьбу о выделении 2 миллиардов долларов на реструктуризацию внешнего долга и строительство больницы.



Разрыв отношений Гондураса сокращает до 13 число стран, с которыми Тайбэй поддерживает официальные дипломатические отношения, и делает центральноамериканское государство девятой страной - и пятой латиноамериканской - разорвавшей отношения с островом с 2016 года, чтобы установить связи с Китаем.