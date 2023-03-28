Президент Колумбии Петро признает ответственность Колумбии в убийстве на Гаити

"Я хочу поехать на Гаити, это вопрос, за который Колумбия несет совместную ответственность, во-первых, потому что именно Гаити в прошлом помогла нам стать страной, а во-вторых, потому что именно колумбийские наемники пошли на убийство президента Гаити, развязав кризис еще хуже, чем тот, который они уже переживают", - заявил лидер левых в субботу представителям СМИ из Доминиканской Республики, где он участвовал в Иберо-американском саммите.



Не называя даты своего возможного визита, Петро заверил, что гаитянский народ должен сам разрешить свой кризис, "но ему нужна демократическая помощь, а не помощь, основанная на оружии".



Мойсе был застрелен в начале июля 2021 года в своей частной резиденции в Порт-о-Пренсе группой коммандос, состоящей в основном из 20 бывших колумбийских военных.



США арестовали 11 человек за участие в убийстве из юго-восточного штата Флорида, среди подозреваемых - американцы, гаитяне, венесуэльцы и колумбийцы.



По меньшей мере 17 бывших колумбийских военных находятся в тюрьме в Порт-о-Пренсе в связи с этим делом.