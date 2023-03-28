Аэропорт Бен-Гурион отменяет вылеты из-за забастовки против судебной реформы

"Я приказал немедленно прекратить взлеты", - объявил сегодня председатель профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.



Хотя рейсам, которые уже начали посадку, было разрешено взлететь, пресс-секретарь Управления аэропортов подтвердила агентству EFE, что остальные вылеты на данный момент отменены.



Что касается рейсов из-за рубежа в Израиль, пресс-секретарь подчеркнула, что те, которые уже находятся в воздухе, смогут приземлиться, и пояснила, что пока неясно, что будет с остальными рейсами, запланированными на понедельник.



Она также пояснила, что аэропорт работает в режиме "минимального обслуживания" и что ситуация "управляется", чтобы избежать коллапса в Бен-Гурионе.