"Я приказал немедленно прекратить взлеты", - объявил сегодня председатель профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.
Хотя рейсам, которые уже начали посадку, было разрешено взлететь, пресс-секретарь Управления аэропортов подтвердила агентству EFE, что остальные вылеты на данный момент отменены.
Что касается рейсов из-за рубежа в Израиль, пресс-секретарь подчеркнула, что те, которые уже находятся в воздухе, смогут приземлиться, и пояснила, что пока неясно, что будет с остальными рейсами, запланированными на понедельник.
Она также пояснила, что аэропорт работает в режиме "минимального обслуживания" и что ситуация "управляется", чтобы избежать коллапса в Бен-Гурионе.
Аэропорт Бен-Гурион отменяет вылеты из-за забастовки против судебной реформы
Главный международный аэропорт Израиля имени Бен Гуриона отменил сегодня взлеты самолетов после того, как работники объявили забастовку в рамках широкомасштабного протеста против противоречивой судебной реформы.
"Я приказал немедленно прекратить взлеты", - объявил сегодня председатель профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.
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19:13
Иван Ободов
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