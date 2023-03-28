США подали в суд на Walmart за увольнение работника гастронома с болезнью Крона

EEOC заявила, что Walmart нарушила Закон об американцах с ограниченными возможностями, уволив Адриан Такер в апреле 2017 года, поскольку ее девять "несанкционированных" прогулов за предыдущие шесть месяцев, включая госпитализацию и посещение отделения неотложной помощи, нарушили "политику посещаемости и пунктуальности".



Согласно жалобе, поданной в федеральный суд города Шарлотт, штат Северная Каролина, Walmart не оправдал несколько прогулов, хотя Такер предоставила справки от врача, и отклонил ее просьбы о периодическом отпуске или переводе на работу поближе к туалету.



Болезнь Крона - это хроническое заболевание кишечника, которое вызывает воспаление в пищеварительном тракте и может привести к диарее, болям в животе, усталости и потере веса.



До увольнения Такер три года работала в магазине Walmart в Стейтсвилле, Северная Каролина, где она обслуживала покупателей, готовила еду, убиралась, мыла посуду и поднимала коробки с курицей весом до 50 фунтов (23 кг).



Такер была многолетним работником, которому требовалась "гибкость" от Walmart из-за ее изнурительного состояния здоровья, сказала в своем заявлении юрист EEOC Мелинда Дугас. "Закон об американцах с ограниченными возможностями был создан для защиты таких сотрудников, как она".



Компания Walmart, расположенная в Бентонвилле, штат Арканзас, заявила, что рассматривает жалобу.