После этого полиция штата Пенсильвания арестовала 43-летнего Кита Лиллиока и предъявила ему обвинения в заманивании ребенка в автотранспортное средство и вмешательстве в опекунство над детьми, сообщили в прокуратуре.
Ребенок рассказал полиции, что в воскресенье она ехала на велосипеде в Питтсбург к своей сестре и остановилась на заправке, чтобы передохнуть. Оставив велосипед на заправке, жертва пошла к близлежащему магазину Dollar General, где к ней подошел Лиллиок и якобы предложил отвезти ее туда, куда ей нужно, после того как он закроет магазин, сообщили власти.
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По данным окружной прокуратуры, на видеозаписи, сделанной в магазине Dollar General, видно, что Лиллиок разговаривал с ребенком более 20 минут. Команда ищейки обнаружила запах жертвы недалеко от заправки.
Полиция утверждает, что Лиллиок отвез ребенка к себе домой в Южный Гринсбург, штат Пенсильвания, оставив ее в машине на пять минут, пока он заходил в дом.
"Жертва рассказала полиции, что Лиллиок потирал ей ногу и трогал область живота под рубашкой, прежде чем она попросила его отвезти ее в дом друга в Латроб", - говорится в пресс-релизе.
Похищенный 11-летний подросток спасен после того, как полиция отследила iPad ребенка
11-летняя девочка, похищенная из Янгвуда, штат Пенсильвания, была найдена в понедельник после того, как полиция использовала геолокацию на ее iPad, чтобы найти ее, по данным окружной прокуратуры Уэстморленда.
После этого полиция штата Пенсильвания арестовала 43-летнего Кита Лиллиока и предъявила ему обвинения в заманивании ребенка в автотранспортное средство и вмешательстве в опекунство над детьми, сообщили в прокуратуре.
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