Испанский надзорный орган по вопросам конкуренции открыл дисциплинарное дело против Google

CNMC заявил, что расследует, не злоупотреблял ли Google своим доминирующим положением на испанском рынке. В разбирательстве участвуют Google LLC, Google Ireland Ltd, Google Spain, S.L. и их материнская компания Alphabet Inc.



Предполагаемые действия также включают искажение свободной конкуренции и навязывание несправедливых условий издателям прессы и испанским информационным агентствам, заявили в CNMC.



"Мы проанализируем детали этого дела и ответим на любые вопросы, которые могут возникнуть у CNMC", - заявил Reuters представитель Google Spain, добавив, что компания "конструктивно работает с издателями".



Расследование надзорного органа было вызвано жалобой Испанского центра прав на воспроизведение (CEDRO).



CNMC будет расследовать дело в течение следующих 18 месяцев, в течение которых обе стороны смогут представить свои аргументы.