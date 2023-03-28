Испанский надзорный орган по вопросам конкуренции открыл дисциплинарное дело против Google

20:39 2023-03-28

Антимонопольный орган Испании CNMC открыл дисциплинарное дело против Google за предполагаемую антиконкурентную практику, затрагивающую издателей и испанские новостные агентства, сообщил регулятор во вторник.

CNMC заявил, что расследует, не злоупотреблял ли Google своим доминирующим положением на испанском рынке. В разбирательстве участвуют Google LLC, Google Ireland Ltd, Google Spain, S.L. и их материнская компания Alphabet Inc.

Предполагаемые действия также включают искажение свободной конкуренции и навязывание несправедливых условий издателям прессы и испанским информационным агентствам, заявили в CNMC.

"Мы проанализируем детали этого дела и ответим на любые вопросы, которые могут возникнуть у CNMC", - заявил Reuters представитель Google Spain, добавив, что компания "конструктивно работает с издателями".

Расследование надзорного органа было вызвано жалобой Испанского центра прав на воспроизведение (CEDRO).

CNMC будет расследовать дело в течение следующих 18 месяцев, в течение которых обе стороны смогут представить свои аргументы.