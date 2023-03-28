CNMC заявил, что расследует, не злоупотреблял ли Google своим доминирующим положением на испанском рынке. В разбирательстве участвуют Google LLC, Google Ireland Ltd, Google Spain, S.L. и их материнская компания Alphabet Inc.
Предполагаемые действия также включают искажение свободной конкуренции и навязывание несправедливых условий издателям прессы и испанским информационным агентствам, заявили в CNMC.
"Мы проанализируем детали этого дела и ответим на любые вопросы, которые могут возникнуть у CNMC", - заявил Reuters представитель Google Spain, добавив, что компания "конструктивно работает с издателями".
Расследование надзорного органа было вызвано жалобой Испанского центра прав на воспроизведение (CEDRO).
CNMC будет расследовать дело в течение следующих 18 месяцев, в течение которых обе стороны смогут представить свои аргументы.
Испанский надзорный орган по вопросам конкуренции открыл дисциплинарное дело против Google
Антимонопольный орган Испании CNMC открыл дисциплинарное дело против Google за предполагаемую антиконкурентную практику, затрагивающую издателей и испанские новостные агентства, сообщил регулятор во вторник.
CNMC заявил, что расследует, не злоупотреблял ли Google своим доминирующим положением на испанском рынке. В разбирательстве участвуют Google LLC, Google Ireland Ltd, Google Spain, S.L. и их материнская компания Alphabet Inc.
-
-
-
20:45
Иван Ободов
Италия вводит запрет на мясо, выращенное в лабораториях, стремясь защитить домашние продукты
Правительство Италии во вторник должно одобрить законопроект, запрещающий использование мяса лабораторного производства в продуктах питания, поскольку оно стремится сохранить агропродовольственное наследие страны.
-
-
-
-
20:40
Иван Ободов
США не предоставят Москве ядерные данные после приостановки действия договора с Россией
Соединенные Штаты сообщили России, что не будут обмениваться данными о своих ядерных силах, заявил во вторник представитель Белого дома, назвав это изменение ответом на решение Москвы приостановить участие в новом Договоре о СНВ.