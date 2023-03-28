Президент Мухаммаду Бухари, который покидает свой пост в мае, планировал отменить популярную, но дорогостоящую субсидию в 2022 году в рамках фискальных реформ и реформ нефтяного сектора, но отказался от этого плана из-за опасений протестов в преддверии выборов в прошлом месяце.
Предыдущие правительства Нигерии обещали отменить топливную субсидию, которая, по мнению большинства экономистов, является непосильным бременем для государственных финансов, но не смогли этого сделать из-за яростного сопротивления граждан.
Многие нигерийцы считают дешевое субсидированное топливо по крайней мере одним из преимуществ, которые они получают от государства, которое не в состоянии обеспечить другие основные услуги, такие как электричество и безопасность, несмотря на то, что ежегодно получает миллиарды долларов от экспорта нефти.
"Мы уже пришли к выводу о повышении заработной платы... мы рекомендовали повысить заработную плату на 5% и 10% для работников различных категорий", - сказал Нгиге.
Хотя новое правительство не обязано действовать в соответствии с рекомендациями, этот призыв оказывает давление на Тинубу, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание отменить субсидии - несмотря на то, что уходящая администрация сама не смогла этого сделать.
Уходящее правительство Нигерии предлагает повысить зарплаты после отмены топливных субсидий
Уходящее правительство Нигерии рекомендовало новой администрации президента Болы Тинубу повысить зарплату работникам государственного сектора после отмены топливной субсидии в июне, заявил во вторник министр труда Крис Нгиге.
Президент Мухаммаду Бухари, который покидает свой пост в мае, планировал отменить популярную, но дорогостоящую субсидию в 2022 году в рамках фискальных реформ и реформ нефтяного сектора, но отказался от этого плана из-за опасений протестов в преддверии выборов в прошлом месяце.
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