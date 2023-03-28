Уходящее правительство Нигерии предлагает повысить зарплаты после отмены топливных субсидий

Президент Мухаммаду Бухари, который покидает свой пост в мае, планировал отменить популярную, но дорогостоящую субсидию в 2022 году в рамках фискальных реформ и реформ нефтяного сектора, но отказался от этого плана из-за опасений протестов в преддверии выборов в прошлом месяце.



Предыдущие правительства Нигерии обещали отменить топливную субсидию, которая, по мнению большинства экономистов, является непосильным бременем для государственных финансов, но не смогли этого сделать из-за яростного сопротивления граждан.



Многие нигерийцы считают дешевое субсидированное топливо по крайней мере одним из преимуществ, которые они получают от государства, которое не в состоянии обеспечить другие основные услуги, такие как электричество и безопасность, несмотря на то, что ежегодно получает миллиарды долларов от экспорта нефти.



"Мы уже пришли к выводу о повышении заработной платы... мы рекомендовали повысить заработную плату на 5% и 10% для работников различных категорий", - сказал Нгиге.



Хотя новое правительство не обязано действовать в соответствии с рекомендациями, этот призыв оказывает давление на Тинубу, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание отменить субсидии - несмотря на то, что уходящая администрация сама не смогла этого сделать.