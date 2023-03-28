США не предоставят Москве ядерные данные после приостановки действия договора с Россией

"Согласно международному праву, Соединенные Штаты имеют право реагировать на нарушения Россией нового Договора СНВ путем принятия пропорциональных и обратимых контрмер, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению своих обязательств", - сказал представитель Совета национальной безопасности.



"Это означает, что, поскольку заявленное Россией приостановление Договора о СНВ не имеет юридической силы, США имеют законное право приостановить обновление данных два раза в год в ответ на нарушения со стороны России", - добавил пресс-секретарь.



21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в новом договоре СНВ с США, который ограничивает развернутые стратегические ядерные арсеналы обеих сторон.



Путин подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но приостановка его действия ставит под угрозу последний оставшийся столп контроля над вооружениями между США и Россией, которые располагают почти 90% всех ядерных боеголовок в мире, достаточных для многократного уничтожения планеты.



Подписанный в 2010 году и истекающий в 2026 году, договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут быть развернуты странами. Согласно условиям договора, Москва и Вашингтон могут разместить не более 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.