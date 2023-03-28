Почти 80% кредитов было выдано в период с 2016 по 2021 год, в основном странам со средним уровнем дохода, включая Аргентину, Монголию и Пакистан, говорится в докладе исследователей из Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Кильского института мировой экономики.
Китай предоставил сотни миллиардов долларов на строительство инфраструктуры в развивающихся странах, но с 2016 года кредитование сократилось, поскольку многие проекты не принесли ожидаемых финансовых дивидендов.
"В конечном итоге Пекин пытается спасти свои собственные банки. Именно поэтому он ввязался в рискованный бизнес международного кредитования под залог", - говорит Кармен Рейнхарт, бывший главный экономист Всемирного банка и один из авторов исследования.
Больше всего кредитов получила Аргентина - 111,8 млрд долларов, за ней следуют Пакистан - 48,5 млрд долларов и Египет - 15,6 млрд долларов. Девять стран получили менее 1 млрд долларов.
На своп-линии Народного банка Китая (PBOC) пришлось $170 млрд финансирования, в том числе в Суринаме, Шри-Ланке и Египте. Мостовые кредиты или поддержка платежного баланса китайскими государственными банками и компаниями составили $70 млрд. Пролонгация обоих видов кредитов составила $140 млрд.
Китай потратил 240 миллиардов долларов на поддержку развивающихся стран
Китай потратил 240 миллиардов долларов США на оказание помощи 22 развивающимся странам в период с 2008 по 2021 год, причем в последние годы эта сумма резко возросла.
Почти 80% кредитов было выдано в период с 2016 по 2021 год, в основном странам со средним уровнем дохода, включая Аргентину, Монголию и Пакистан, говорится в докладе исследователей из Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Кильского института мировой экономики.
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