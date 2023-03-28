Мужчина, обвиняемый в стрельбе в полицейского в Патерсоне, останется в тюрьме

Во вторник Джокиз Тиммонс предстал перед судьей Высшего суда округа Пассаик Сохаилом Мохаммедом и дал согласие на содержание под стражей после напряженного слушания, состоявшегося двумя неделями ранее.
Как и на первом слушании, на нем присутствовали полицейские в форме штата. В начале этого месяца в зале суда возникла напряженность после того, как Тиммонс обвинил присутствующих в зале сотрудников правоохранительных органов в угрожающих жестах в его адрес.
Во время слушаний по его задержанию во вторник линия офицеров шерифа округа Пассаик в основном загораживала Тиммонсу вид на полицейских, что позволило избежать такого же пристального взгляда, как во время последнего слушания.
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