Мужчина, обвиняемый в стрельбе в полицейского в Патерсоне, останется в тюрьме

Во вторник Джокиз Тиммонс предстал перед судьей Высшего суда округа Пассаик Сохаилом Мохаммедом и дал согласие на содержание под стражей после напряженного слушания, состоявшегося двумя неделями ранее.



Как и на первом слушании, на нем присутствовали полицейские в форме штата. В начале этого месяца в зале суда возникла напряженность после того, как Тиммонс обвинил присутствующих в зале сотрудников правоохранительных органов в угрожающих жестах в его адрес.



Во время слушаний по его задержанию во вторник линия офицеров шерифа округа Пассаик в основном загораживала Тиммонсу вид на полицейских, что позволило избежать такого же пристального взгляда, как во время последнего слушания.