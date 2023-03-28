"Кассационный суд отклоняет апелляции... считая, что причины, принятые судьями, которые являются частью их оценки, являются достаточными", - говорится в заявлении высшего апелляционного суда Франции, оставившего в силе решение.
Партия "Лига" вице-премьера Италии Маттео Сальвини назвала это решение "обескураживающим".
Италия давно добивается экстрадиции бывших партизан, которые получили убежище во Франции при условии отказа от насилия после так называемых "Годов свинца" левого и правого терроризма с конца 1960-х по 1980-е годы.
В апреле 2021 года Франция арестовала семь бывших итальянских левых боевиков, укрывавших их в течение десятилетий после того, как они были осуждены в Италии по обвинению в терроризме.
В группу, в отношении которой было принято решение во вторник, входили эти семь человек и еще трое, все в возрасте от 62 до 89 лет.
В прошлом году решение суда низшей инстанции не выдавать их на основании их прав человека вызвало раскол между Римом и Парижем, причем некоторые итальянские политики обвинили французских судей в "неприемлемой" позиции.
Высший суд Франции отказал в экстрадиции итальянских левых боевиков
Высший суд Франции во вторник окончательно отклонил запрос итальянского правительства об экстрадиции группы из 10 бывших левых боевиков за действия, совершенные более 30 лет назад.
"Кассационный суд отклоняет апелляции... считая, что причины, принятые судьями, которые являются частью их оценки, являются достаточными", - говорится в заявлении высшего апелляционного суда Франции, оставившего в силе решение.
-
-
-
20:45
Иван Ободов
Италия вводит запрет на мясо, выращенное в лабораториях, стремясь защитить домашние продукты
Правительство Италии во вторник должно одобрить законопроект, запрещающий использование мяса лабораторного производства в продуктах питания, поскольку оно стремится сохранить агропродовольственное наследие страны.
-
-
-
20:40
Иван Ободов
США не предоставят Москве ядерные данные после приостановки действия договора с Россией
Соединенные Штаты сообщили России, что не будут обмениваться данными о своих ядерных силах, заявил во вторник представитель Белого дома, назвав это изменение ответом на решение Москвы приостановить участие в новом Договоре о СНВ.