Высший суд Франции отказал в экстрадиции итальянских левых боевиков

"Кассационный суд отклоняет апелляции... считая, что причины, принятые судьями, которые являются частью их оценки, являются достаточными", - говорится в заявлении высшего апелляционного суда Франции, оставившего в силе решение.



Партия "Лига" вице-премьера Италии Маттео Сальвини назвала это решение "обескураживающим".



Италия давно добивается экстрадиции бывших партизан, которые получили убежище во Франции при условии отказа от насилия после так называемых "Годов свинца" левого и правого терроризма с конца 1960-х по 1980-е годы.



В апреле 2021 года Франция арестовала семь бывших итальянских левых боевиков, укрывавших их в течение десятилетий после того, как они были осуждены в Италии по обвинению в терроризме.



В группу, в отношении которой было принято решение во вторник, входили эти семь человек и еще трое, все в возрасте от 62 до 89 лет.



В прошлом году решение суда низшей инстанции не выдавать их на основании их прав человека вызвало раскол между Римом и Парижем, причем некоторые итальянские политики обвинили французских судей в "неприемлемой" позиции.