Законопроект, который еще подлежит утверждению на заседании правительства, назначенном на 17:00 (1500 GMT), запрещает итальянской промышленности производить продукты питания или корма "из клеточных культур или тканей, полученных от позвоночных животных".
Он не распространяется на продукты, произведенные или проданные в других странах Европейского союза, в Турции или в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).
Националистическая администрация Джорджии Мелони пообещала оградить итальянские продукты питания от технологических инноваций, считающихся вредными, и переименовала министерство сельского хозяйства в "министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета".
Министр Франческо Лоллобриджида, один из ближайших союзников Мелони, говорит, что лабораторные продукты ставят под угрозу традиционную связь между сельским хозяйством и продовольствием.
Нарушения могут привести к штрафам до 60 000 евро ($65 000) и закрытию заводов, говорится в проекте, а производители могут потерять право на получение государственного финансирования на срок до трех лет.
Запрет на "клеточное" мясо - не единственная инициатива правого правительства в Риме, направленная на то, чтобы запретить подачу на итальянские столы нетрадиционных продуктов питания.
Италия вводит запрет на мясо, выращенное в лабораториях, стремясь защитить домашние продукты
Правительство Италии во вторник должно одобрить законопроект, запрещающий использование мяса лабораторного производства в продуктах питания, поскольку оно стремится сохранить агропродовольственное наследие страны.
Законопроект, который еще подлежит утверждению на заседании правительства, назначенном на 17:00 (1500 GMT), запрещает итальянской промышленности производить продукты питания или корма "из клеточных культур или тканей, полученных от позвоночных животных".
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Иван Ободов
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