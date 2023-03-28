Италия вводит запрет на мясо, выращенное в лабораториях, стремясь защитить домашние продукты

20:45 2023-03-28

Правительство Италии во вторник должно одобрить законопроект, запрещающий использование мяса лабораторного производства в продуктах питания, поскольку оно стремится сохранить агропродовольственное наследие страны.

Законопроект, который еще подлежит утверждению на заседании правительства, назначенном на 17:00 (1500 GMT), запрещает итальянской промышленности производить продукты питания или корма "из клеточных культур или тканей, полученных от позвоночных животных".

Он не распространяется на продукты, произведенные или проданные в других странах Европейского союза, в Турции или в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Националистическая администрация Джорджии Мелони пообещала оградить итальянские продукты питания от технологических инноваций, считающихся вредными, и переименовала министерство сельского хозяйства в "министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета".

Министр Франческо Лоллобриджида, один из ближайших союзников Мелони, говорит, что лабораторные продукты ставят под угрозу традиционную связь между сельским хозяйством и продовольствием.

Нарушения могут привести к штрафам до 60 000 евро ($65 000) и закрытию заводов, говорится в проекте, а производители могут потерять право на получение государственного финансирования на срок до трех лет.

Запрет на "клеточное" мясо - не единственная инициатива правого правительства в Риме, направленная на то, чтобы запретить подачу на итальянские столы нетрадиционных продуктов питания.