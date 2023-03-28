Италия вводит запрет на мясо, выращенное в лабораториях, стремясь защитить домашние продукты

Законопроект, который еще подлежит утверждению на заседании правительства, назначенном на 17:00 (1500 GMT), запрещает итальянской промышленности производить продукты питания или корма "из клеточных культур или тканей, полученных от позвоночных животных".



Он не распространяется на продукты, произведенные или проданные в других странах Европейского союза, в Турции или в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).



Националистическая администрация Джорджии Мелони пообещала оградить итальянские продукты питания от технологических инноваций, считающихся вредными, и переименовала министерство сельского хозяйства в "министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета".



Министр Франческо Лоллобриджида, один из ближайших союзников Мелони, говорит, что лабораторные продукты ставят под угрозу традиционную связь между сельским хозяйством и продовольствием.



Нарушения могут привести к штрафам до 60 000 евро ($65 000) и закрытию заводов, говорится в проекте, а производители могут потерять право на получение государственного финансирования на срок до трех лет.



Запрет на "клеточное" мясо - не единственная инициатива правого правительства в Риме, направленная на то, чтобы запретить подачу на итальянские столы нетрадиционных продуктов питания.