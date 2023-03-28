Резко повысить всхожесть и ускорить прорастание семян поможет барботирование

Барботирование – это метод обработки семян в насыщенной кислородом воде. Он достаточно простой и по силам любому огороднику.

Главное, приобрести аквариумный компрессор. Еще понадобиться литровая стеклянная банка и вода температурой 20 градусов. В воду можно добавить марганцовку или фитоспорин для дезинфекции посевного материала.

В компрессоре необходимо установить максимально мелкий распылитель. Шланг с распылителем необходимо погрузить на дно банки с водой и включить прибор в сеть. Поместить туда же семена. Компрессор заставит их постоянно двигаться.

Время барботирования достаточно длительное:

семена гороха – 14 ч, арбуза – 24 ч, моркови – 18 ч, лука – 15 ч, перца – 24 ч, огурца – 15 ч, редиса – 8 ч, петрушки – 12 ч, томата – 15 ч, укропа – 15 ч.

После барботирования семена необходимо просушить и можно сеять.