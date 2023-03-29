Принц Гарри уличил королевское семейство в установке прослушки на телефон и в том, что те не поставили его в известность об этом

09:21 2023-03-29

Принц Гарри в последнее время так и сыплет откровениями в адрес королевского семейства, На этот раз он обвиняет своих родных в установке прослушки на телефон и сокрытии данной информации.

Грядущая коронация Карла 3 не является причиной для того, чтобы наследник монарха принц Гарри перестал высказывать обиды, накопившиеся у него на членов королевской семейства.

Гарри возмущается, что родные установили прослушку на телефон, не поставив его в известность.

В настоящее время принц участвует в разбирательствах против издания Британии "Associated Newspapers". В его команде также Элтон Джон, Элизабет Херли и другие знаменитости, которых обидели журналисты.

Звезды обвиняют представителей СМИ в том, что те нанимали частных детективов, устанавливающих жучки для прослушки.

Гарри убежден, что королевское семейство было в курсе деятельности издания.