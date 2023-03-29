Асмус оскорбили во время спектакля Леди Макбет Мценского уезда

Картина "Текст" как принесла Кристине Асмус популярность, так и добавило количество недоброжелателей, которым не пришелся по вкусу интим, главной героиней которого стала актриса.

Сейчас знаменитости досталось за пошлость и откровенность в постановке "Леди Макбет Мценского уезда".

Прямо во время спектакля одна из зрительниц в зале выкринула оскорбление в адрес звезды экрана. Асмус лишь посмеляась над несдержанной особой.

Проблемы в отношениях с Гариком Харламовым начались у Кристины также после выхода излишне откровенного фильма "Текст".