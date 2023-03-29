Подлечить рассаду: как понять, от чего она чахнет или желтеет, и спасти ситуацию

Для того, чтобы растение развивалось хорошо, ему необходимы добавки в виде азота, фосфора, калия, магния, железа и других элементов. О недостатке того или другого компонента можно судить по тому, как меняется внешний вид рассады.

Если недостаточно азота, растения отстают в росте, желтеют, у них увядают нижние листья, а верхние - бледнеют. В таком случае нужно подкормить сеянцы азотным удобрением (мочевиной), но не допуская превышения рекомендуемой дозы.

Когда не хватает фосфора, растение также замедляется в росте, стебли приобретают фиолетовый оттенок, на нижних листьях также появляются красно-фиолетовые участки, а молодые приобретают голубой оттенок.

Основные причины такого явления - бедная почва, не позволяющая растениям усвоить фосфор (например, избыточный полив либо переохлаждении грунта). Чтобы исправить положение, необходимо подкормить растения суперфосфатом (можно двойным).

При нехватке калия нижние листья желтеют - сначала с краев, а потом начинают подсыхать (получают краевой ожог), появляются небольшие бурые крапины или отверстия с сухими краями.

К такой проблеме может привести выращивание рассады в песчано-торфяной неплодородной почве, избыточное содержание кальция и магния в грунте, которое появляется при неправильных дозах подкормок. В таком случае поможет подкормка зольным раствором либо калийными удобрениями.

Недостаток железа проявляется в том, что листья белеют. Если мало марганца — появляется хлороз листьев, бора — повреждаются верхушечные почки, серы — желтеют листья, начиная с верхних.