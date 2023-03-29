Актрисы, карьера которых началась благодаря Говорухину

Станислав Говорухин открыл таких известных актрис современности, как Лариса Удовиченко и Светлана Ходченкова.

До знакомства с режиссером эти прекрасные дамы не были никому известны, а с легкой руки Говорухина начали свой творческий путь с кучей ролей в кино.

На съемки первого фильма Удовиченко "Счастливый Кукушкин" прибыл Станислав Говорухин, который разглядел в 15-летней бойкой школьнице огромный талант. Он пригласил юную актрису сняться в его картине "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

Интересно, что после все сцены с участием Удовиченко он вырезал.

Фильм "Благословите женщину" стал для Светланы Ходченковой визитной карточкой. Именно после роли в этом проекте у молодой актрисы началась настоящая актерская карьера с массой предложений от известных режиссеров.