Зеленский просит Си Цзиньпиня посетить Украину с официальным визитом

Сообщается, что соответствующее приглашение уже было направлено руководству Китайской Народной Республики.

По мнению Зеленского, у него с лидером Китая есть немало тем для обсуждения. Как полагает президент Украины, в настоящее время наблюдаются некоторые сложности из-за позиции Китая по украинскому кризису и подходам к его разрешению. Как особо отметил Зеленский, на протяжении последнего года у него не было никаких контактов с руководителем Китайской Народной Республики.

Активность Зеленского на китайском направлении усилилась после того, как глава КНР Си Цзиньпин посетил с официальным трехдневным визитом Москву и провел многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По всей вероятности, президент Украины желает добиться хотя бы видимого нейтралитета Китая в украинском конфликте, поскольку тот факт, что Цзиньпин посетил Россию, но не приехал на Украину, можно трактовать как то, что Пекин поддерживает Москву.

Что касается приглашения, которое Зеленский направил Цзиньпину, то китайская сторона заявила, что пока не может дать какой-то определенной информации о возможности телефонных или очных переговоров Зеленского и Си Цзиньпина.