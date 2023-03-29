Меладзе теперь проверяют с точки зрения оказания финансовой помощи ВСУ

Группа российских активистов направила в Генеральную прокуратуру запрос по поводу проверки певца Валерия Меладзе.

Суть обращения в том, чтобы выяснить, оказывает ли исполнитель финансовую помощь Украине на военные цели.

Послание отправлено от лица главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Бородин утверждает, что не первый день наблюдает за деятельностью артиста, осуждая его за то, что тот не раз позволял себе негативно высказываться в адрес российских властей относительно их решения о проведении спецоперации.

