Хакамада стала жертвой мошенника, который обул ее на 300 000 рублей

Арендатор квартиры Ирины Хакамады исправно платил хозяйке ежемесячно по 60 000 российских рублей.

Зато коммунальные услуги ни один месяц он не оплачивал. Долг ЖЭКХ составил 90 000 + 88 000 проценты за неуплату. Когда владелица жилплощади узнала об этом, квартиросъемщика и след простыл.

Также горе-арендатор задолжал Хакамаде за 2 месяца. Итого долг составил 120 000 + 90 000 + 88 000 = 298 000 рублей.

Ирина подала на мошенника в суд. Представители инстанции должны разыскать его, призвав к ответственности.