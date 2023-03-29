Диетолог Дюваль заявила, что леденцы являются самыми вредными конфетами

Специалист в области диетологии Анжелика Дюваль заявила, что леденцы полностью состоят из сахара и ароматизаторов, которые напрасно нагружают поджелудочную железу.

Состав сладостей, в которых нет ничего полезного, обусловил тот факт, что они являются самыми вредными для здоровья человека конфетами.

Дюваль предостерегла, что сладкая среда, которая создается во время долгого потребления леденцов является отличной средой для появления болезнетворных микроорганизмов в ротовой полости, желудке и кишечнике.

Постоянное потребление таких продуктов способно привести к различным заболеваниям, как "во рту", так и желудочно-кишечном тракте.