Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым в полном составе ушло в отставку. При этом все министры будут занимать свои посты до момента назначениях новых.

Напомним, что в Казахстане 19 марта прошли выборы в парламент, на которых большинство получила партия "Аманат" - 62 места из 98.Сразу после этого события правительство сложило свои полномочия.

Теперь же депутаты партии "Аманат" должно выдвинуть кандидатуру премьер-министра страны. Он же, в свою очередь, должен будет выдвинуть кандидатуры будущих министров.