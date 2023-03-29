Изменение климата полезно для горбуши: в этом году улов красной рыбы на Камчатке побил все рекорды

Известно, что хорошие уловы горбуши возвращаются в родные реки только в четные годы, а в нечетные годы уловы небольшие. Как правило, они составляют от 5 до 10 тысяч тонн в год.

Но в силу климатических изменений наблюдаются большие изменения.

Так, в текущем нечетном году к концу июля в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах было добыто более 32 тысяч тонн горбуши (по прогнозам улов горбуши за год должен был составить 51 тысячу тонн).

В целом в настоящее время динамика нарастающих уловов сильно отличается от показателей предыдущих четырех нечетных лет.

Стоит отметить, на Камчатке еще продолжается путина.

В настоящее время наблюдается равномерное распределение уловов. Ученые полагают, что текущий год будет рекордным по вылову красной рыбы.