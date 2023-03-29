Гришаева сообщила, что сын Илья привил ей любовь к рэпу

12:35 2023-03-29

Нона Гришаева призналась, что любит рэп. Любовь к этому музыкальному направлению привил акрисе ее наследник Илья.

Считается, что рэп - музыка для молодых. Но даже среди знаменитостей, причем весьма в солидном возрасте, есть любители этого направления.

Нонна Гришаева призналась, что является поклонницей творчества Niletto, с которым ее познакомил сын Илья.

Актриса отмечает этого музыкального исполнителя по той причине, что у него не только отличные тексты композиций, но и музыка, которая не может не нравиться.

Гришаева призналась, что наследник оценил и артистов, которые были популярны во времена молодости матери. Виктор Цой, Группа "Пикник" оценены Ильей как очень достойные исполнители.