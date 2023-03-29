Ловля судака в весенние месяцы радует рыбаков весьма крупными экземплярами

Судак обычно двигается стаями, но при этом долго на месте не стоит, так что при поклевке не стоит мешкать - ловите оперативно. Наименьший период клева - 5-10 минут.

Рыба предпочитает твердое дно и не любит ил, что позволяет «ощупывать» территорию подгруженной приманкой, сразу выявляя перспективные места.

Техника ловли:

Исходя из вышеуказанных аспектов, ловить судака стоит ступенчатой проводкой (два оборота катушки - пауза - два оборота катушки).

Если вам удастся добиться «скакания» приманки по дну, судак непременно ей заинтересуется. К слову - если клев прекратился, стоит немного передохнуть и сменить место, вернувшись через час-другой. Клев вполне может возобновиться.

Берет судак сильно и мощно, бьет по приманке, нередко при этом промахиваясь и атакуя повторно.

При ловле на силикон стоит брать варианты с большим запасом прочности. Из вкусовых вариантов стоит остановиться на вкусах рака или креветки - их судак любит больше всего.

Особенности клева:

Ранняя весна, знаменующая появление открытой воды, позволяет рыбакам активно использовать для ловли судака джиговую оснастку.

С ней прекрасно работают силиконовые приманки, лучше всего - если под рукой будет виброхвост. Интересно, что перед нерестом рыба не слишком жалует крупные приманки, так что 5-7 сантиметров будет вполне достаточно.

Готовьтесь к тому, что будет много «пустых» поклевок - дело в том, что судак хватает приманку несколько специфично, и по ощущениям сложно отличить настоящую поклевку от ее имитации, когда рыба просто трогает приманку, не открывая при этом пасть.

Такая особенность поведения судака - настоящая головная боль для рыбаков, которые после, казалось бы, стопроцентной поклевки вытягивают приманку без малейшего следа укуса.

Для минимизации таких случаев стоит поставить плетеную леску, которая не растягивается и позволяет точнее отслеживать действия рыбы.