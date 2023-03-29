Три лучшие способа заменить химикаты на вашем огороде

У многих дачников есть свои способы ухода за овощами и фруктами. Мы же расскажем о том, как избавиться от химических веществ при уходе за растениями на вашем огороде.

1. Горчичный порошок и столовый уксус

Вам понадобится одна упаковка порошка и 100 мл уксуса. Это все необходимо разбавить с десятью литрами воды. Соответственно, если вам необходимо больше раствора, то пропорционально изменяйте объемы. Затем распрыскайте воду на деревья или кусты. Благодаря этой смеси вы сможете избавить ваши растения от тли.

2. Опавшие листья грецкого ореха

Из опавших с дерева грецкого ореха листьев можно сделать отличный и, при этом, безвредный для человека и натуральный ядохимикат. В десяти литрах воды замочите 2-3 килограмма опавших листьев и оставьте 5-7 дней. Этот при попадании на растения убьет до 90 процентов вредителей.

3. Печная зола

Зола - это, пожалуй, один из классических способов прикормки растений. При посадке просто насыпаете вокруг куста горочку золы. Также благодаря золе можно избавляться от насекомых. На литр воды нужен стакан золы и немного хозяйственного мыла. Этот раствор процедите и смешайте с 10 литрами воды.