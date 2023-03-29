AP: Зеленский боится принуждения Киева к миру после проигрыша ВСУ в Артемовске

29 марта американское новостное агентство Associated Press опубликовало интервью с Владимиром Зеленским, который публично заявил, что поражение армии Украины в Артемовске Донецкой Народной республики спровоцирует начало массированного давления на администрацию Киева.

По мнению Зеленского, если подразделения ВСУ проиграют на Артемовском направлении, то столкнутся с давлением со стороны украинского народа, который испытывает тотальную усталость от конфликта с Россией и желает его скорейшего завершения. Также Владимир Зеленский уверен, что лидеры западных стран тоже начнут оказывать на него давление.

При этом Зеленский отметил, что население Украины и представители западных истеблишментов станут склонять его к компромиссу с российским правительством для скорейшего завершения спецоперации в регионе, хотя ранее ни одна страна в мире не давила на украинские власти в вопросе начала мирных переговоров с Москвой.

Президент Украины считает, что поражение ВСУ в Артемовске также повлечёт за собой пессимизм в рядах национальной армии, которая готовится к началу контрнаступление, в то время как любой крупный проигрыш может привести к подрыву её морального состояния на фоне успехов армии РФ.

Характерно, что накануне сотрудник Госдепа Энтони Блинкен публично заявил, что сиюминутное завершение конфликта в Украине приведёт лишь к его заморозке.