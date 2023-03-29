Якубович предостерег поклонников от покупки билетов на Поле чудес у мошенников, которые просят за них по 25 000 рублей

Леонид Якубович заявил, что все билеты, пригласительные на съемки "Поле чудес" бесплатные. Находятся все же "дельцы", продающие их по 25 000 за штуку.

Леонид Аркадьевич сообщил, что сотрудники проекта печатают 140 двойных билетов на студию.

Ведущий призвал людей быть бдительными и не поддаваться на уловки "нечистоплотных" личностей.

Ранее сообщалось, что звезда экрана опроверг информацию по поводу того, что является хозяином 12 домов в Подмосковье, заявив, что у его семьи есть только один дом, где они сейчас и проживают все вместе.