Урожайный огород для ленивых: как его организовать, чтобы при минимуме затрат получать отличный результат

Как получить хороший урожай при минимуме затрат? Передовые дачники советуют: распланировать свой участок, разместив все на своих стационарных местах - газон, цветники, площадку для отдыха. И, конечно, огород со стационарными грядками.

Ежегодная перекопка грунта, считает автор канала Экологическое садоводство на платформе Дзен, тоже не нужна. Вместо того, чтобы при перекопке каждой сотки переворачивать 30 кубометров земли (а это 60 тонн!), предлагается вносить побольше органики.

Глубокую перекопку можно заменить минимальной обработкой почвы - к примеру, лопату заменить на мотыгу либо плоскорез. Если сделать органические стационарные грядки, то и в этом пропадет необходимость.

Автор также рекомендует упростить процесс полива. Исходя из того, что с 1 квадратного метра земли испаряется до 1 литра воды. То есть, вылив одну лейку на этот квадрат, вся эта вода испарится. Чтобы уменьшить испарения, землю нужно замульчировать.

В качестве мульчи - использовать скошенную газонную траву. К слову, мульча сэкономит силы и на прополке.

По словам экспертов, если в грунт вносить минеральные удобрения, урожайность повышается на 10-20 процентов. Но, если в грунт вносить органику, урожайность повышается на 80-500 процентов.

Проще говоря, на малоуходном огороде нужно применять органику и биопрепараты. Это позволит получать здоровый урожай.

Вредители тоже не будут атаковать: как известно, болезни и вредители в первую очередь поражают ослабленные растения, у которых не хватает сил сопротивляться. А органика делает почву плодородной, культуры получают полноценное питание, потому и не по зубам болезням и вредителям.