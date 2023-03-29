Колдун рассказал, что хозяйка квартиры, которую он снимал, приходила и съедала черную икру в холодильнике артиста

Дмитрий Колдун, общаясь с журналистами, произнес одну мудрую мысль: "Если ешь черную икру, делать это нужно незаметно".

Дело в том, что в жизни артиста была одна очень поучительная история.

Как-то фан-клуб презентовал своему кумиру банку черной икры. Исполнитель не притрагивался к подарку.

Каково же было его удивление, когда деликатес стал таять на глазах.

Соседи рассказали певцу, что, когда он был на гастролях, к нему захаживала владелица квартиры, которую он снимал.

Сделав соответствующие выводы, Дмитрий понял, что икра исчезает не сама, а очень понравилась женщине.