Опытный дачник рассказал, как создать постоянную подкормку для плодовитых деревьев

Не секрет, что компост - один из основных видов удобрения для каждого дачника. На самом деле, если правильно расположить компостную кучу, то можно создать постоянный источник прикормки для яблонь, груш и других деревьев.

Как рассказал автор блога "Дача", располагать кучу с компостом лучше всего с той стороны дерева, которая ближе к уклону, в 3-4 метрах от штамба (примерно на границе кроны дерева) чтобы куча оставалась в тени.

В этом случае питательные вещества будут медленно и постепенно стекать и параллельно впитываться корневой системой дерева, постоянно его удобряя. Также компост привлекает червей, которые будут рыхлить почву, делая ее более проницаемой для воздуха. Также можете рассыпать компост вокруг деревьев перед зимой, ведь под ним земля не замерзает.