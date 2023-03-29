Бузова пожаловалась на то, что ее травят коллеги по сцене

14:22 2023-03-29

Ольга Бузова призналась, что с буллингом столкнулась еще в школьные годы, когда ее травила директор учебного заведения, где она училась. После был "Дом-2" и зависть других участниц проекта, а сейчас знаменитость хейтят в Сети старшие коллеги по сцене.

Ольга Бузова призналась, что давно перестала обращать внимание на хейт в свой адрес.

Негатив со стороны влиятельных артистов знаменитость воспринимает, как возможность коллегам излить отрицательные эмоции в Сети, не перенося его на реальных людей.

Бузова согласна читать гадости в свой адрес от известных личностей, лишь бы те хорошо обращались со своими женами и детьми.

Такое внимание к своей персоне Ольга расценивает, как зависть, потерю зрительской любви старшими коллегами (они в основном высказывают недовольство творчеством поющей ведущей).