29 марта военные корреспонденты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на инсайдеров рассказали, что оборонные концерны России поставили несколько сотен новейших танков отечественного производства войскам РФ в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины и освобождённых регионов.

По данным военкоров "РИА Новости", речь идёт о новых танках Т-90М "Прорыв" и машинах Т-72Б3М, которые являются одними из лучших продуктов современной военно-инженерной мысли и могут легко конкурировать с танковым вооружением образца Североатлантического альянса, которое поставляется Украине странами Запада.

Респондент российской газеты выразил уверенность в том, что танки Т-90М "Прорыв" и модифицированные Т-72Б3М существенно превосходят в характеристиках аналогичное оружие, производимое западными государствами. Собеседник "РИА Новости" уверен, что российские танки покажут себя в реальном бою лучше, чем немецкие Leopard 2 и американские Abrams M1.

Накануне в Министерстве обороны Великобритании сообщили о намерениях Лондона передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, которые могут применяться британскими танками "Челленджер 2", поставок которых в Киеве до сих пор ждут. После данного заявления сотрудника британского оборонного ведомства Аннабель Голди позиция официального Лондона подверглась массированной критике.

В частности, Александр Лукашенко заявил, что в ответ на решение британского Минобороны Россия может поставить Беларуси танки с настоящим ураном.