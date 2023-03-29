Огородник рассказал, как проводить первую в году обработку сада

Как только наступает теплая погода и температура стабилизируется на уровне 3-5 градусов выше нуля, то нужно начинать готовить ваш сад к летнему периоду. Это нужно сделать для того, чтобы избавить деревья от вредителей, которые зимовали под их корой в зимний период.

В начале весны вам придется бороться с личинками или находящимися в спячке насекомыми, что гораздо проще, чем потом избавляться от активных паразитов. Также важно, что почки еще не начали распускаться, поэтому, при обработке деревьев химией, вы не повредите будущие листья и плоды.

При первой обработке рекомендовано использовать вещества на минерально-масляной основе, ведь они создают пленку поверх ствола, не давя воздуху проникнуть под кору, от чего личинки умирают.

Второй этап обработки касается профилактики заболеваний. Благодаря ему вы должны защитить дерева от различных грибков. Для этого применяются карбамид (мочевина), бордоскую смесь, медный или железный купорос, дегтярное мыло.

Благодаря этим простым шагам вы сможете защитить деревья от проблем на грядущий сезон.