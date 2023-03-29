Голубев: хлопок в Ростове-на-Дону произошёл из-за перехода самолёта на сверхзвук

Днём среды, 29 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где рассказал о причинах звука громкого взрыва, который сегодня слышали многие очевидцы в Ростове-на-Дону. По данным Голубева, этот звук отчётливо был слышен в Западном районе города.

Василий Голубев утверждает, что причиной громкого хлопка в воздушном пространстве Западного района Ростова-на-Дону является пролёт самолёта военно-космических сил (ВКС) армии России, который выполнял поставленные Министерством обороны РФ задачи в данной местности сегодня.

При этом Голубев подчёркивает, что российский боевой истребитель не выполнял никаких боевых манёвров и не использовал бортовое вооружение летального образца во время своего сегодняшнего пролёта над Ростовской областью, поскольку применение оружия в регионе не осталось бы незамеченным.

Политик рассказал, что причиной громкого взрыва в воздушном пространстве Ростова-на-Дону является переход отечественного самолёта на сверхзвуковой режим полёта, для которого характерны звуки хлопка, обычно напоминающие масштабную детонацию, однако в действительности никакого взрыва не произошло.

Характерно, что ранее новостное интернет-агентство 161.RU опубликовало сведения о том, что 29 марта около 12:15 по московскому времени в небе над Ростовом-на-Дону был слышен взрыв.