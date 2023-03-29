Пермякова объяснила, почему считает себя суперженщиной

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова убеждена, что является суперженщиной.

К такому умозаключению звезда пришла по причине того, что успевает и успешно развиваться в карьере, и не обделять заботой свое семейство.

Светлана рассказала, что готовит вкусную здоровую пищу из продуктов, выращенных своими руками, отлично ухаживает за животными и растениями на своей маленькой ферме.

Пермякова содержит кур, гусей, уток, выращивает овощи на своем огороде.

Примечательно, что артистка стала ведущей нового шоу "Суперженщина", который будет выходить в эфир канала ТВ-3.