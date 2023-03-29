Накладная грядка: как найти дополнительную площадь для овощей на маленьком огороде

Участок не позволяет вырастить все, что захочется? Дачники-экспериментаторы утверждают, что выход есть: "накладные" грядки.

Для этих целей можно использовать грядки из досок небольших размеров, либо применить поддоны.

Есть и более простые варианты: использование подручных средств. Для этого нужно на любом клочке, куда попадают лучи солнца (например, в саду между деревьями), в два слоя уложить картон.

На него - ровными слоями лесную землю, компост, старые опилки лиственных деревьев, плодородный огородный грунт. Высота грядки должна быть примерно околоо 25 см.

Насыпную грядку смочить водой, накрыть мокрым картоном и так оставить на пару дней. После этого можно сажать. Хорошо растут на такой грядке картофель, бобы и другие культуры.