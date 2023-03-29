Верховный суд США отказался рассматривать дело адвоката Chevron

Донзигер утверждает, что судебный процесс, приведший к потере им лицензии, был нерегулярным, поскольку федеральный судья Льюис Каплан, осудивший его в 2014 году в Нью-Йорке, назначил прокурором юриста из частной юридической фирмы после того, как окружная прокуратура Манхэттена отказалась от преследования.



В понедельник два консервативных судьи, Нил Горсуч и Бретт Кавано, выразили несогласие с решением Верховного суда.



В своем сообщении в Twitter бывший судья назвал это решение "серьезным ударом по верховенству закона" и разместил ссылку на несогласие Горсуча, в котором говорится, что Конституция США "не терпит того, что здесь произошло".



В 2011 году Донзигер выиграл дело против Chevron в Лаго-Агрио, Эквадор, в котором компанию обязали выплатить 9,5 млрд долларов за сброс более 16 млн галлонов сырой нефти и 18 млрд галлонов загрязненных сточных вод в тропический лес эквадорской Амазонки.