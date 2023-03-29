Донзигер утверждает, что судебный процесс, приведший к потере им лицензии, был нерегулярным, поскольку федеральный судья Льюис Каплан, осудивший его в 2014 году в Нью-Йорке, назначил прокурором юриста из частной юридической фирмы после того, как окружная прокуратура Манхэттена отказалась от преследования.
В понедельник два консервативных судьи, Нил Горсуч и Бретт Кавано, выразили несогласие с решением Верховного суда.
В своем сообщении в Twitter бывший судья назвал это решение "серьезным ударом по верховенству закона" и разместил ссылку на несогласие Горсуча, в котором говорится, что Конституция США "не терпит того, что здесь произошло".
В 2011 году Донзигер выиграл дело против Chevron в Лаго-Агрио, Эквадор, в котором компанию обязали выплатить 9,5 млрд долларов за сброс более 16 млн галлонов сырой нефти и 18 млрд галлонов загрязненных сточных вод в тропический лес эквадорской Амазонки.
Верховный суд США отказался рассматривать дело адвоката Chevron
Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать дело бывшего юриста-эколога Стивена Донзигера, который был осужден за мошенничество и взяточничество и лишился лицензии.
Донзигер утверждает, что судебный процесс, приведший к потере им лицензии, был нерегулярным, поскольку федеральный судья Льюис Каплан, осудивший его в 2014 году в Нью-Йорке, назначил прокурором юриста из частной юридической фирмы после того, как окружная прокуратура Манхэттена отказалась от преследования.
-
15:46
Иван Ободов
Гигантская лавина унесла жизни по меньшей мере 7 человек и 64 пропали без вести в Эквадоре
Город Алауси, расположенный в Андах Эквадора, проснулся в понедельник частично погребенным под гигантской лавиной после того, как часть горы откололась и унесла семь жизней и десятки домов и людей.
-
-
15:40
Иван Ободов
Сеул требует нового ордера на арест соучредителя Terraform Labs
В понедельник прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Даниэля Шина, соучредителя Terraform Labs, за предполагаемое участие в многомиллионном мошенничестве, которое привело к краху его криптовалют TerraUSD и Luna в мае 2022 года.
-
-
-