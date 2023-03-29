Толчок был зарегистрирован в 15.13 по местному времени (20.13 GMT), эпицентр находился в 40 километрах к юго-востоку от муниципалитета Пуэрто-Бермудес, столицы одноименного округа в провинции Оксапампа.
Землетрясение произошло на глубине 134 километра от поверхности земли, и до сих пор власти не сообщили о каких-либо структурных разрушениях или ущербе населению.
По данным Управления гидрографии и навигации ВМС Перу, землетрясение не вызвало предупреждения о цунами на перуанском побережье.
Андская страна расположена в Тихоокеанском огненном кольце, где происходит около 85% мировой сейсмической активности.
Последнее разрушительное землетрясение в Перу произошло в 2007 году в южном регионе Ика, где в результате землетрясения магнитудой 8,0 погибло более 500 человек в нескольких регионах страны, а также были нанесены миллионные убытки инфраструктуре и жилью.
Землетрясение магнитудой 4,6 потрясло центральную часть Перу, жертв нет
Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера потрясло в понедельник перуанскую провинцию Оксапампа, в центральном департаменте Паско, но пока не было зарегистрировано никаких жертв или материального ущерба.
Толчок был зарегистрирован в 15.13 по местному времени (20.13 GMT), эпицентр находился в 40 километрах к юго-востоку от муниципалитета Пуэрто-Бермудес, столицы одноименного округа в провинции Оксапампа.
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