Землетрясение магнитудой 4,6 потрясло центральную часть Перу, жертв нет

15:47 2023-03-29

Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера потрясло в понедельник перуанскую провинцию Оксапампа, в центральном департаменте Паско, но пока не было зарегистрировано никаких жертв или материального ущерба.

Толчок был зарегистрирован в 15.13 по местному времени (20.13 GMT), эпицентр находился в 40 километрах к юго-востоку от муниципалитета Пуэрто-Бермудес, столицы одноименного округа в провинции Оксапампа.

Землетрясение произошло на глубине 134 километра от поверхности земли, и до сих пор власти не сообщили о каких-либо структурных разрушениях или ущербе населению.

По данным Управления гидрографии и навигации ВМС Перу, землетрясение не вызвало предупреждения о цунами на перуанском побережье.

Андская страна расположена в Тихоокеанском огненном кольце, где происходит около 85% мировой сейсмической активности.

Последнее разрушительное землетрясение в Перу произошло в 2007 году в южном регионе Ика, где в результате землетрясения магнитудой 8,0 погибло более 500 человек в нескольких регионах страны, а также были нанесены миллионные убытки инфраструктуре и жилью.