Венесуэла и Индия укрепляют свои альянсы для консолидации общих проектов

Хиль сообщил в Twitter, что это была "продуктивная встреча", в ходе которой они смогли "обменяться предложениями по развитию сотрудничества в сельскохозяйственном, энергетическом, культурном, образовательном и других секторах, чтобы укрепить общие проекты роста".



Министерство иностранных дел добавило в пресс-релизе, что встреча состоялась в штаб-квартире МИД в Каракасе, и что два чиновника также обсудили подготовку дипломатов и "другие стратегические области".



Он подчеркнул, что отношения между Венесуэлой и Индией, которые берут свое начало в 1959 году, характеризуются "сердечностью, взаимодополняемостью и взаимным уважением между народами".



В январе прошлого года тогдашний министр иностранных дел Карлос Фария провел аналогичную встречу с Сингхом, с которым он укрепил "стратегическую повестку дня и повестку дня развития" между двумя странами.



Они рассмотрели вопросы национального и международного интереса, торговли и экономики, фармацевтики, здравоохранения, нефти, цифрового правительства, горнодобывающей промышленности, образования, науки и технологий, прав человека, климатического кризиса и др.