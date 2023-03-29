Хиль сообщил в Twitter, что это была "продуктивная встреча", в ходе которой они смогли "обменяться предложениями по развитию сотрудничества в сельскохозяйственном, энергетическом, культурном, образовательном и других секторах, чтобы укрепить общие проекты роста".
Министерство иностранных дел добавило в пресс-релизе, что встреча состоялась в штаб-квартире МИД в Каракасе, и что два чиновника также обсудили подготовку дипломатов и "другие стратегические области".
Он подчеркнул, что отношения между Венесуэлой и Индией, которые берут свое начало в 1959 году, характеризуются "сердечностью, взаимодополняемостью и взаимным уважением между народами".
В январе прошлого года тогдашний министр иностранных дел Карлос Фария провел аналогичную встречу с Сингхом, с которым он укрепил "стратегическую повестку дня и повестку дня развития" между двумя странами.
Они рассмотрели вопросы национального и международного интереса, торговли и экономики, фармацевтики, здравоохранения, нефти, цифрового правительства, горнодобывающей промышленности, образования, науки и технологий, прав человека, климатического кризиса и др.
Венесуэла и Индия укрепляют свои альянсы для консолидации общих проектов
Венесуэла и Индия в понедельник укрепили свои альянсы для консолидации общих проектов в ходе встречи министра иностранных дел карибской страны Ивана Гиля с послом Индии в Каракасе Абхишеком Сингхом.
Хиль сообщил в Twitter, что это была "продуктивная встреча", в ходе которой они смогли "обменяться предложениями по развитию сотрудничества в сельскохозяйственном, энергетическом, культурном, образовательном и других секторах, чтобы укрепить общие проекты роста".
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