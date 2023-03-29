Зеленский: одна страна Европы поставила Украине нерабочую систему ПВО

В среду вечером, 29 марта, журналисты основанного в США новостного агентства AP взяли интервью у Владимира Зеленского, который посетовал на качество военной помощи, которую Киев получает от государств коллективного Запада после начала российской спецоперации в Украине.

По словам Зеленского, одна из стран Европейского Союза поставила подразделениям ВСУ систему противовоздушной обороны, которая оказалась неисправна. Политик подчёркивает, что изначально данная система ПВО не могла перехватить российские ракеты, после чего её требовалось постоянно менять.

Владимир Зеленский отметил, что не станет называть государство, которое поставило нерабочую систему противовоздушной обороны подразделениям украинской армии, однако президент выразил надежду на то, что больше подобной халатности со стороны западных держав не повторится.

Также Зеленский признал, что в настоящий момент на территории Украины отсутствуют зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства, которые ранее были обещаны Киеву администрацией Вашингтона в рамках пакета военной помощи, утверждение которого подписал лично Джо Байден.

Характерно, что американский президент подписал указ о поставке ЗРК Patriot Украине ещё в минувшем декабре, надеясь, что данная система попадёт в распоряжение ВСУ за несколько календарных месяцев, однако этого до сих пор не произошло.