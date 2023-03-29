Voix du Nord: француженка может сесть в тюрьму за оскорбление Макрона в соцсетях

Вечером 29 марта журналисты газеты Voix du Nord опубликовали сведения о том, что проживающая во Франции женщина может отправиться в тюрьму за то, что оскорбила местного президента Эммануэля Макрона. Известно, что француженка назвала Макрона "мусором" в одной из социальных сетей.

В колонке издания Voix du Nord утверждается, что женщине выдвинули официальные обвинения в оскорблении главы французского государства, а рассмотрение её дела в суде должно состояться 20 июня, после чего судьба фигурантки данного делопроизводства станет известна. Предполагается, что обвиняемая может попасть в места тюремного заключения на один год.

Известно, что в минувшую пятницу Гийом Тирар, глава региона, в котором проживает оскорбившая Эммануэля Макрона, адресовал официальную жалобу в полицию на женщину, после чего её посетили трое правоохранителей с целью задержания. В VdN признают, что подобные процедуры из-за оскорблений в мессенджерах происходят нечасто.

По данным Voix du Nord, 21 марта француженка опубликовала новый пост на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской по решению Минюста России), в котором заявила, что "мусор будет говорить завтра в 13 часов". Характерно, что именно в это время прошло выступление Макрона.

Предполагается, что помимо возможного наказания в виде одного года лишения свободы жительница Франции может заплатить штраф в размере пятнадцати тысяч евро.