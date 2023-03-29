Вывести часть помидоров из производства на год - легкий выбор, если это означает увеличить будущие запасы воды для его фермы в 35 милях (56 км) к юго-западу от Фресно. Он перекачивает 300 акри-футов в день - достаточно, чтобы обеспечить сотни домохозяйств в течение года - из полноводной реки Норт-Форк-Кингс-Ривер на бывшие овощные поля и другие, усеянные фисташковыми деревьями, которые могут выдерживать сильные наводнения.
"Мы знали, что если у нас не будет воды, то мы выйдем из бизнеса", - сказал Камерон. "Мы вносим свой вклад в защиту населения, живущего ниже по течению, но мы также закладываем воду в землю".
70-летний Камерон потратил более десяти лет на строительство и расширение системы отвода паводковых вод от близлежащих сельских населенных пунктов и является пионером в практике внутрихозяйственной подпитки, или затопления сельскохозяйственных земель в дождливые периоды для восстановления бассейна грунтовых вод.
Калифорнийские фермеры затапливают поля для повышения уровня грунтовых вод
Поле, на котором долгое время выращивались овощи, теперь похоже на взбитый ветром океан, поскольку фермер Дон Камерон стремится собрать стоки, образовавшиеся в результате необычайно влажного года в Калифорнии, чтобы пополнить бассейн грунтовых вод.
Вывести часть помидоров из производства на год - легкий выбор, если это означает увеличить будущие запасы воды для его фермы в 35 милях (56 км) к юго-западу от Фресно. Он перекачивает 300 акри-футов в день - достаточно, чтобы обеспечить сотни домохозяйств в течение года - из полноводной реки Норт-Форк-Кингс-Ривер на бывшие овощные поля и другие, усеянные фисташковыми деревьями, которые могут выдерживать сильные наводнения.
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