Калифорнийские фермеры затапливают поля для повышения уровня грунтовых вод

16:17 2023-03-29

Поле, на котором долгое время выращивались овощи, теперь похоже на взбитый ветром океан, поскольку фермер Дон Камерон стремится собрать стоки, образовавшиеся в результате необычайно влажного года в Калифорнии, чтобы пополнить бассейн грунтовых вод.

Вывести часть помидоров из производства на год - легкий выбор, если это означает увеличить будущие запасы воды для его фермы в 35 милях (56 км) к юго-западу от Фресно. Он перекачивает 300 акри-футов в день - достаточно, чтобы обеспечить сотни домохозяйств в течение года - из полноводной реки Норт-Форк-Кингс-Ривер на бывшие овощные поля и другие, усеянные фисташковыми деревьями, которые могут выдерживать сильные наводнения.

"Мы знали, что если у нас не будет воды, то мы выйдем из бизнеса", - сказал Камерон. "Мы вносим свой вклад в защиту населения, живущего ниже по течению, но мы также закладываем воду в землю".

70-летний Камерон потратил более десяти лет на строительство и расширение системы отвода паводковых вод от близлежащих сельских населенных пунктов и является пионером в практике внутрихозяйственной подпитки, или затопления сельскохозяйственных земель в дождливые периоды для восстановления бассейна грунтовых вод.