Калифорнийские фермеры затапливают поля для повышения уровня грунтовых вод

Вывести часть помидоров из производства на год - легкий выбор, если это означает увеличить будущие запасы воды для его фермы в 35 милях (56 км) к юго-западу от Фресно. Он перекачивает 300 акри-футов в день - достаточно, чтобы обеспечить сотни домохозяйств в течение года - из полноводной реки Норт-Форк-Кингс-Ривер на бывшие овощные поля и другие, усеянные фисташковыми деревьями, которые могут выдерживать сильные наводнения.



"Мы знали, что если у нас не будет воды, то мы выйдем из бизнеса", - сказал Камерон. "Мы вносим свой вклад в защиту населения, живущего ниже по течению, но мы также закладываем воду в землю".



70-летний Камерон потратил более десяти лет на строительство и расширение системы отвода паводковых вод от близлежащих сельских населенных пунктов и является пионером в практике внутрихозяйственной подпитки, или затопления сельскохозяйственных земель в дождливые периоды для восстановления бассейна грунтовых вод.