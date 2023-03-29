Инсектициды из натуральных средств: как стопроцентно защитить свой огород без химии

Хотя насекомых-вредителей немало, бороться с ними можно практически одними и теми же средствами, просто чередуя либо комбинируя их. Конечно, экологичные средства куда предпочтительнее: лишняя химия для овощей и фруктов ни к чему.

Какие натуральные средства могут лечь в основу самостоятельно приготовленных инсектицидов? Это - пищевая сода, хозяйственное либо дегтярное мыло, чесночные стрелки, трава полыни свежая или сушеная, табачная пыль, горчица в горшке, хвойные иголки.

Как приготовить из них эффективные препараты?

Вариант 1. Чесночные стрелки порезать, залить теплой водой (пропорции произвольные). Емкость накрыть крышкой, поставить в теплое место либо на солце. Спустя сутки процедить, и в неразбавленном виде использовать для опрыскивания пораженных растений.

Вариант 2. В 5 литрах теплой воды развести 3 столовые ложки пищевой соды, 50 миллилитров растительного масла и 30 миллилитров жидкого мыла - желательно хозяйственного. Опрыскать зеленую массу, завязи и плоды, почву вокруг растений.

Вариант 3. Большой пучок полыни измельчить, заложить в ведро, залить водой и дать 2 дня настояться. Потом настой процедить, добавить 50 миллилитров жидкого мыла - на 1 ведро средства. Опрыскивать растения раз в неделю.

Вариант 4. В 8 литрах воды развести 200 граммов сухой горчицы, спустя сутки процедить через тройной слой марли и добавить 100 миллиграмм уксуса. Перемешать, залить в пульверизатор и опрыскать верхушки растений, избегая попадания на землю.

Вариант 5. 500 граммов табачной пыли смешать с таким же количеством золы. Лучше провести процедуру после дождя, присыпав влажные листья и побеги сухой смесью так, чтобы та налипла.

Вариант 6. Третью часть ведра заполнить хвойными иголками и залить теплой водой. Затем оставить на 7 дней под крышкой. Процедить, разбавить водой 1:1. Пролить почву вокруг растений и опрыскать. Применять инсектицид не чаще раза в неделю.

Вредители также не любят деготь, борную кислоту, йод, пихтовое масло.