Что запрещено делать на грядках, где растет земляника и клубника

Нельзя ни в коем случае пускать на самотек рост ягодных кустарников, каждый из которых дает усы летом, если не обрезать их, то вся земля будет засеяна кустами ягоды, которая нуждается в пространстве. В итоге клубника будет очень мелкой и невкусной, будет подвержена различным заболеваниям.

Каждые 3-5 лет старые кусты следует заменять молодыми. В противном случае урожай ягод будет все меньше и меньше с каждым годом.

Садить растение с длинными корешками нельзя, их необходимо укорачивать. Комок в лунке из-за длинного корня приведет к гибели растения.

Садовая земляника не переносит тень, по этой причине садить ее следует на солнечных участках.

Засыпание сердцевины куста не даст растению выжить, поэтому делать этого категорически нельзя.