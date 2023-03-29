Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, неоднократно предупреждал американских чиновников не встречаться с Цай, рассматривая это как поддержку желания острова считаться отдельной страной.
Китай провел военные игры вокруг Тайваня в августе прошлого года, когда Тайбэй посетила тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и вооруженные силы Тайваня заявили, что они следят за любыми действиями Китая, когда Цай находится за границей.
Цай отправляется в Гватемалу и Белиз, сначала транзитом через Нью-Йорк, а на обратном пути - через Лос-Анджелес. Хотя официально это не подтверждено, ожидается, что она встретится с Маккарти во время пребывания в Калифорнии.
"Внешнее давление не помешает нашей решимости отправиться в мир", - сказала она в главном международном аэропорту Тайваня Таоюань, завуалированно намекая на Китай.
"Мы спокойны и уверены в себе, не будем ни уступать, ни провоцировать. Тайвань будет твердо идти по дороге свободы и демократии и идти в мир. Хотя эта дорога трудна, Тайвань не одинок", - добавила Цай, которая должна прибыть в Нью-Йорк рано утром в среду.
Президент Тайваня ведет себя вызывающе после того, как Китай угрожает ответными мерами за поездку в США
Цай Ин-вэнь, отправляясь в Соединенные Штаты, набрав вызывающую ноту после того, как Китай пригрозил ответными мерами, если она встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, неоднократно предупреждал американских чиновников не встречаться с Цай, рассматривая это как поддержку желания острова считаться отдельной страной.
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