Президент Тайваня ведет себя вызывающе после того, как Китай угрожает ответными мерами за поездку в США

Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, неоднократно предупреждал американских чиновников не встречаться с Цай, рассматривая это как поддержку желания острова считаться отдельной страной.



Китай провел военные игры вокруг Тайваня в августе прошлого года, когда Тайбэй посетила тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и вооруженные силы Тайваня заявили, что они следят за любыми действиями Китая, когда Цай находится за границей.



Цай отправляется в Гватемалу и Белиз, сначала транзитом через Нью-Йорк, а на обратном пути - через Лос-Анджелес. Хотя официально это не подтверждено, ожидается, что она встретится с Маккарти во время пребывания в Калифорнии.



"Внешнее давление не помешает нашей решимости отправиться в мир", - сказала она в главном международном аэропорту Тайваня Таоюань, завуалированно намекая на Китай.



"Мы спокойны и уверены в себе, не будем ни уступать, ни провоцировать. Тайвань будет твердо идти по дороге свободы и демократии и идти в мир. Хотя эта дорога трудна, Тайвань не одинок", - добавила Цай, которая должна прибыть в Нью-Йорк рано утром в среду.